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Сегодня, 08:38

«Ванкувер» проиграл «Эдмонтону». Кузьменко забросил одну шайбу

«Ванкувер» проиграл «Эдмонтону» в матче НХЛ
Мария Гусева
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«Эдмонтон» на выезде обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Ойлерз» одержали шестую победу подряд.

В составе «Кэнакс» заброшенными шайбами отметились Джей Ти Миллер и российский нападающий Андрей Кузьменко, для которого этот гол стал 19-м в сезоне.

За «Ойлерз» голы забили Коннор Макдэвид, Зак Хайман, Леон Драйзайтль и Райан Нюджент-Хопкинс.

«Ванкувер» занимает 12-е местов турнирной таблице Западной конференции, набрав 39 очков. «Эдмонтон» идет пятым — 57 очков.

Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Эдмонтон» — 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Голы: Макдэвид — 40 (Хаймэн), 1:26 — 0:1. Хаймэн — 24 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 8:31 — 0:2. Драйзайтль — 28 (Хаймэн, Нюджент-Хопкинс), 29:26 — 0:3. Кузьменко — 18 (Петтерссон, Хьюз), 36:46 — 1:3. Миллер — 18 (Хьюз, Гарлэнд), 43:26 — 2:3. Нюджент-Хопкинс — 22 (п.в., Хаймэн), 59:25 — 2:4.

Вратари: Мартин (58:48 — 59:25) — Скиннер.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 29 (10+7+12) — 29 (10+9+10).

Наши: Кузьменко (16.57/2/-1), Михеев (17.59/3/+1) — Костин (10.57/1/0).

22 января. Ванкувер. Rogers Arena. 18977 зрителей.

Андрей Кузьменко
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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