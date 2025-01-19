«Ванкувер» победил «Эдмонтон»

«Ванкувер» переиграл «Эдмонтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Авторами голов «Кэнакс» стали Конор Гарланд, Дэнтон Хайнен и Куинн Хьюз

За «Ойлерз» дубль оформил Леон Драйзайтль.

«Ванкувер» набрал 50 очков в 45 матчах и занимает 9-е место в Западной конференции, «Эдмонтон» идет 3-м с 61 баллом в 46 встречах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Эдмонтон» — 3:2 (3:0, 0:2, 0:0)

Голы: Хьюз — 11 (бол., Миллер), 14:38 — 1:0. Хейнен — 6 (Майерс, Ди Джузеппе), 15:49 — 2:0. Хьюз — 12 (бол., Миллер, Босер), 18:00 — 3:0. Драйзайтль — 32, 24:01 — 3:1. Драйзайтль — 33 (бол., Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 33:38 — 3:2.

Вратари: Демко — С. Скиннер (57:29 — 58:21, 58:31).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 27 (16+5+6) — 15 (7+5+3).

Наши: — - Подколзин (14.41/0/-1).

19 января. Ванкувер. Rogers Arena.