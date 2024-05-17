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Сегодня, 07:49

«Ванкувер» переиграл «Эдмонтон» и вышел вперед в серии

Евгений Козинов
Корреспондент
Игроки «Ванкувера» радуются после гола в ворота «Эдмонтона» 17 мая.
Фото USA Today Sports
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«Ванкувер» выиграл у «Эдмонтона» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 3:2. «Кэнакс» вышли вперед в серии — 3-2.

У «Кэнакс» отличились Карсон Сауси, Фил Ди Джузеппе и Джей Ти Миллер. У «Ойлерз» шайбы забросили Маттиас Янмарк и Эандер Кейн.

Шестой матч в серии состоится 19 мая.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Пятый матч

«Ванкувер» — «Эдмонтон» — 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)

Голы: Кейн — 3 (Драйзайтль, Дешарне), 4:34 — 0:1. Суси — 1, 17:27 — 1:1. Янмарк — 1 (Браун, Кулак), 17:50 — 1:2. Ди Джузеппе — 1, 25:14 — 2:2. Миллер — 3 (Линдхольм, Петтерссон), 59:27 — 3:2.

Вратари: Шилов — Пикар (0:37 — 0:45, 59:42).

Штраф: 12 — 10.

Броски: 35 (11+17+7) — 23 (11+4+8).

Наши: Задоров (20.07/2/+1), Подколзин (7.47/1/+1) — -.

17 мая. Ванкувер. Rogers Arena. 19 052 зрителя.

Счет в серии: 3-2.

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ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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