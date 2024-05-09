«Ванкувер» начал с победы серию против «Эдмонтона»

«Ванкувер» обыграл «Эдмонтон» в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 5:4.

Российский защитник «Кэнакс» Никита Задоров в этой встрече забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу. Теперь у него 5 (3+2) очков в этом плей-офф.

Второй матч в серии состоится 11 мая.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Первый матч

«Ванкувер» — «Эдмонтон» — 5:4 (0:2, 2:2, 3:0)

Голы: Хаймэн — 8 (бол., Нюджент-Хопкинс, Драйзайтль), 2:11 — 0:1. Экхольм — 1 (Драйзайтль), 15:01 — 0:2. Джошуа — 3 (Коул, Линдхольм), 20:53 — 1:2. Сиси — 1 (Райан, Нюджент-Хопкинс), 32:26 — 1:3. Хаймэн — 9 (Бушар, Макдэвид), 33:11 — 1:4. Линдхольм — 3 (Джошуа, Суси), 37:01 — 2:4. Миллер — 2 (Босер, Суси), 49:38 — 3:4. Задоров — 3 (Блюгерс, Хегландер), 53:47 — 4:4. Гарлэнд — 1 (Джошуа, Задоров), 54:26 — 5:4.

Вратари: Шилов — Скиннер (57:51).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 24 (5+11+8) — 16 (10+4+2).

Наши: Задоров (18.00/3/+1), Михеев (12.54/2/+1) — -.

9 мая. Ванкувер. Rogers Arena.

Счет в серии: 1-0.