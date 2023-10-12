8:1! Покер Босера помог «Ванкуверу» разгромить «Эдмонтон»

«Ванкувер» крупно обыграл «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:1. Встреча прошла на «Роджерс Арене» в Ванкувере.

В составе победителей четыре шайбы забросил форвард Брок Босер, а Джей Ти Миллер сделал четыре голевые передачи. Российский форвард Андрей Кузьменко отметился одной голевой передачей.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Эдмонтон» — 8:1 (2:0, 3:1, 3:0)

Голы: Гарлэнд — 1 (Петтерссон, Джулсен), 8:06 — 1:0. Бесер — 1 (Миллер, Ди Джузеппе), 11:27 — 2:0. Бесер — 2 (Миллер, Гронек), 24:03 — 3:0. Бесер — 3 (бол., Петтерссон, Кузьменко), 27:30 — 4:0. Драйзайтль — 1 (бол., Макдэвид, Бушар), 28:20 — 4:1. Петтерссон — 1 (бол., Хьюз, Миллер), 31:08 — 5:1. Бесер — 4 (Хьюз, Гронек), 45:43 — 6:1. Миллер — 1 (бол., Хьюз, Петтерссон), 46:56 — 7:1. Джошуа — 1 (Лафферти, Хегландер), 54:48 — 8:1.

Вратари: Демко (Десмит, 48:05) — Кэмпбелл (Скиннер, 27:30).

Штраф: 13 — 17.

Броски: 33 (10+10+13) — 27 (6+14+7).

Наши: Кузьменко (16.23/3/+1) — -.

12 октября. Ванкувер. Rogers Arena.