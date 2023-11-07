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НХЛ

Сегодня, 08:53

«Ванкувер» победил «Эдмонтон», Кузьменко отметился результативной передачей

Руслан Минаев
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«Ванкувер» дома победил «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

У «Кэнакс» забивали Куинн Хьюз, Пиус Зутер, Брок Босер (дубль), Нильс Хогландер и Джей Ти Миллер. Результативной передачей отметился россиянин Андрей Кузьменко. У «Ойлерз» забивали Маттиас Экхольм и Леон Драйзайтль.

«Ванкувер» набрал 19 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице «Запада». У «Эдмонтона» — 5 очков и 15-е место «Запада». «Ойлерз» проиграли 9 из 11 стартовых матчей сезона.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Эдмонтон» — 6:2 (3:1, 1:1, 2:0)

Голы: Экхольм — 1 (бол., Ганье, Кейн), 6:42 — 0:1. Хьюз — 5 (Кузьменко, Гронек), 11:30 — 1:1. Сутер — 3 (Джошуа, Коул), 13:22 — 2:1. Босер — 9 (бол., Миллер, Хьюз), 14:52 — 3:1. Драйзайтль — 5 (Фогеле), 27:38 — 3:2. Хегландер — 3 (Лафферти), 30:52 — 4:2. Миллер — 7 (бол., Хьюз, Гронек), 47:51 — 5:2. Босер — 10 (бол., Петтерссон, Хьюз), 59:04 — 6:2.

Вратари: Демко — Скиннер.

Штраф: 8 — 24.

Броски: 35 (8+17+10) — 42 (20+9+13).

Наши: Кузьменко (15.05/1/0), Михеев (13.37/1/0) — -.

7 ноября. Ванкувер. Rogers Arena.

Андрей Кузьменко
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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