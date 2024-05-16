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Сегодня, 22:50

«Ванкувер» — «Эдмонтон»: смотреть трансляцию матча плей-офф НХЛ

«Ванкувер» и «Эдмонтон» сыграют в плей-офф НХЛ 17 мая
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеист «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.
Коннор Макдэвид.
Фото USA Today Sports
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«Ванкувер» на своем льду «Роджерс-арены» примет «Эдмонтон» в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли-2024 17 мая. Игра начнется в 05.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция матча плей-офф НХЛ «Ванкувер» — «Эдмонтон» пройдет в хоккейных сообществах в соцсети «ВКонтакте». Ниже представляем несколько вариантов для просмотра встречи Кубка Стэнли-2024: 1-я ссылка, 2-я ссылка и 3-я ссылка.

В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события противостояния «Ванкувера» и «Эдмонтона» 17 мая.

Счет в серии до четырех побед: 2-2. 15 мая «Ойлерз» дома одержали победу над «Кэнакс» со счетом 3:2. Канадский нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид провел в текущем плей-офф НХЛ 9 матчей и набрал 18 (2+16) очков.

Кубок Стэнли: как смотреть трансляции матчей плей-офф НХЛ в России

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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