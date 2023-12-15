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НХЛ

Сегодня, 08:47

«Ванкувер» победил «Флориду», Бобровский ошибся и был заменен

Руслан Минаев
«Ванкувер» победил «Флориду».
Фото USA Today Sports
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«Ванкувер» дома обыграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

У «Кэнакс» гол забил Андрей Кузьменко, для россиянина шайба стала 6-й в этом сезоне.

Дубль на счету Докаты Джошуа, второй гол форвард забил после серьезной ошибки вратаря «Пантерз» Сергея Бобровского. Российского голкипера заменили в начале третьего периода.

«Ванкувер» одержал 4-ю победу подряд. «Кэнакс» с 41 очком занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции.

«Флорида» с 36 очками занимает 4-е место в таблице «Востока».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Флорида» — 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

Голы: Кузьменко — 6 (Гарлэнд), 4:03 — 1:0. Джошуа — 5 (Блюгерс), 13:52 — 2:0. Джошуа — 6, 30:08 — 3:0. Босер — 22 (бол., Миллер, Петтерссон), 35:41 — 4:0.

Вратари: Демко — Бобровский (Столарз, 40:00).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 18 (9+8+1) — 36 (15+6+15).

Наши: Задоров (21.18/0/0), Кузьменко (15.11/1/+1), Михеев (14.41/0/0) — Куликов (13.33/1/-1).

15 декабря. Ванкувер. Rogers Arena. 18873 зрителя.

Источник: НХЛ
Сергей Бобровский
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Флорида Пантерз
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