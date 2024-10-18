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Сегодня, 05:05

«Флорида» проиграла «Ванкуверу», Бобровский сделал 30 сэйвов

Евгений Козинов
Корреспондент
Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports
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«Флорида» на своем льду в овертайме проиграла «Ванкуверу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3 ОТ.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 30 из 33 бросков по своим воротам. Его признали третьей звездой встречи.

«Флорида» с 7 очками занимает 3-е место в Восточной конференции. «Ванкувер» идет на 12-й строчке в Западной конференции — 4 очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Ванкувер» — 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Блюгерс — 2 (Шервуд, Дебраск), 11:42 — 0:1. Й. Боквист — 1 (Самоскевич, Форслинг), 11:53 — 1:1. Хьюз — 1 (Хейнен, Оман), 26:30 — 1:2. Лунделл — 4 (бол., Верхэге, Райнхарт), 39:00 — 2:2. Миллер — 2 (Хьюз, Босер), 62:09 — 2:3.

Вратари: Бобровский — Ланкинен.

Штраф: 11 — 9.

Броски: 28 (4+15+9+0) — 33 (9+10+11+3).

Наши: Куликов (23.32/1/0) — -.

18 октября. Санрайз. Amerant Bank Arena. 17865 зрителей.

Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Флорида Пантерз

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