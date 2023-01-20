«Ванкувер» готов обменять капитана команды Хорвата

«Ванкувер» готов обменять капитана команды Бо Хорвата. В последнее время переговоры по трейду нападающего активизировались, пишет инсайдер Даррен Дрегер.

Ранее появлялась информация, что Хорват отказался подписывать новый контракт с клубом.

27-летний хоккеист хотел получать по новому соглашению около 8 миллионов долларов за сезон, но «Кэнакс» не были готовы дать ему такую зарплату.

Хорват провел всю карьеру в НХЛ в составе «Ванкувера» и является капитаном команды. Он был выбран «Кэнакс» на драфте 2013 года под общим 9-м номером.