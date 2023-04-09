«Ванкувер» по буллитам обыграл «Калгари», у Кузьменко победный бросок

Сегодня, 07:49
«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в серии буллитов «Калгари» со счетом 3:2.
В составе «Кэнакс» отличились Коул Макуард и Элиас Петтерссон, у «Флэймс» шайбы забросили Элиас Линдхольм и Назем Кадри. Победный буллит реализовал Андрей Кузьменко.
После этого матча «Ванкувер» с 79 очками занимает 12-е место в Западной конференции, «Калгари» с 90 очками — на девятой строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Калгари» — 3:2 Б (2:0, 0:0, 0:2, 0:0, 1:0)
Голы: Макуард — 1 (Джошуа, Студника), 9:03 — 1:0. Петтерссон — 38 (мен., Миллер), 13:29 — 2:0. Линдхольм — 23 (Дюбе, Тоффоли), 40:38 — 2:1. Кадри — 23 (бол., Хэнифин), 46:06 — 2:2.
Победный буллит: Кузьменко.
Вратари: Демко — Маркстрем.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 33 (13+12+4+4) — 43 (9+18+12+4).
Наши: Кравцов (10.07/2/0), Кузьменко (10.31/0/0) — Задоров (14.25/0/0).
9 апреля. Ванкувер. Rogers Arena.