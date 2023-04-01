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НХЛ

Сегодня, 07:47

«Калгари» в овертайме обыграл «Ванкувер». Кузьменко сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Калгари» выиграл у «Ванкувера» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ. «Флэймз» одержали третью победу подряд.

Российский нападающий «Кэнакс» Андрей Кузьменко отметился голевой передачей.

«Калгари» набрал 85 очков и занимает 9-е место в Западной конференции. «Ванкувер» идет 12-м — 75 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Калгари» — 4:5 ОТ (1:0, 3:3, 0:1, 0:1)

Голы: Гарлэнд — 14, 8:30 — 1:0. Петтерссон — 36 (бол., Хьюз, Кузьменко), 20:36 — 2:0. Тоффоли — 32 (Манджапане), 22:55 — 2:1. Коулмэн — 18 (Баклунд, Стэчер), 29:00 — 2:2. Макдоноу — 1 (Дрис, Студника), 32:12 — 3:2. Стэчер — 2 (Кадри, Дюбе), 35:52 — 3:3. Бовилье — 17 (Оман, Майерс), 36:06 — 4:3. Юбердо — 15 (бол., Хэнифин, Уигар), 56:47 — 4:4. Тоффоли — 33 (Баклунд, Уигар), 63:27 — 4:5.

Нереализованный буллит: Юбердо (К), 33:04.

Вратари: Демко — Маркстрем.

Штраф: 12 — 4.

Броски: 19 (6+6+2+5) — 41 (11+15+11+4).

Наши: Кузьменко (16.17/3/0) — Задоров (20.40/3/0).

1 апреля. Ванкувер. Rogers Arena.

Хоккей
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ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Калгари Флэймз
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