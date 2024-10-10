«Ванкувер» в овертайме проиграл «Калгари», Кузьменко сделал голевой пас

«Ванкувер» дома проиграл «Калгари» в овертайме стартового матча регулярного чемпионата НХЛ — 5:6.

У «Кэнакс» два гола забил Брок Босер. Куинн Хьюз сделал две результативные передачи, Джей Ти Миллер набрал 2 (1+1) очка.

У «Флэймз» по 2 очка набрали Назем Кадри, Мартин Поспишил, Расмус Андерссон, Конор Зэри и Энтони Манта. Российский нападающий гостей Андрей Кузьменко сделал голевой пас.

Перед вторым периодом «Калгари» уступал со счетом 1:4.

«Ванкувер» 12 октября примет «Филадельфию», на следующий день «Флайерз» сыграют в гостях с «Калгари».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Калгари» — 5:6 ОТ (4:1, 0:1, 1:3, 0:1)

Голы: Спронг — 1 (бол., Гронек, Хейнен), 9:40 — 1:0. Босер — 1 (бол., Дебраск, Петтерссон), 11:48 — 2:0. Гарлэнд — 1 (Хегландер, Рятю), 12:16 — 3:0. Манта — 1 (мен.), 15:49 — 3:1. Босер — 2 (Миллер, Хьюз), 17:18 — 4:1. Андерссон — 1 (Кадри, Кузьменко), 37:01 — 4:2. Поспишил — 1 (Манта, Бол), 42:41 — 4:3. Уигар — 1 (бол., Зари, Кадри), 48:16 — 4:4. Юбердо — 1 (Пачал, Бин), 50:40 — 4:5. Миллер — 1 (Хьюз), 58:23 — 5:5. Зари — 1 (Поспишил, Андерссон), 61:33 — 5:6.

Вратари: Шилов (57:32 — 58:23) — Владарж.

Штраф: 15 — 17.

Броски: 25 (15+3+7+0) — 26 (5+10+9+2).

Наши: — - Кузьменко (15.22/2/+1), Мироманов (17.47/0/0).

10 октября. Ванкувер. Rogers Arena.