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Сегодня, 08:44

«Ванкувер» переиграл «Калгари» в матче НХЛ

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«Ванкувер» одержал победу над «Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

За «Кэнакс» отличились Элиас Петтерссон, Пиус Зутер и Эрик Бреннстрем.

Автором единственного гола «Флэймз» стал Джастин Кирклэнд.

«Ванкувер» с 19 очками расположился на 5-й строчке турнирной таблицы Западной конференции, «Калгари» с 19 очками занимает 6-е место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» - «Калгари» — 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Голы: Кирклэнд — 2, 19:00 — 0:1. Петтерссон — 4 (бол., Миллер, Хьюз), 20:23 — 1:1. Сутер — 6 (Миллер, Браннстрем), 22:38 — 2:1. Браннстрем — 1 (Петтерссон, Дебраск), 46:19 — 3:1.

Вратари: Ланкинен — Владарж.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 32 (12+14+6) — 29 (9+7+13).

Наши: — - Кузьменко (14.50/2/-1), Мироманов (17.00/0/0).

13 ноября. Ванкувер. Rogers Arena.

Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Калгари Флэймз

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