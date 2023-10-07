«Ванкувер» обыграл «Калгари»

«Ванкувер» выиграл у «Калгари» в предсезонном матче НХЛ — 3:1. Встреча прошла на льду «Роджерс Арена» в Ванкувере.

В составе победителей голами отметились Тедди Блюгер, Фил Ди Джузеппе и Тайлер Майерс. Гол престижа на счету Назема Кадри.

Российские хоккеисты Андрей Кузьменко («Кэнакс») и Никита Задоров («Флэймз») не отметились результативными действиями.

Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября. В своем первом матче «Калгари» сыграет с «Виннипегом» (12 октября), а «Ванкувер» встретится с «Эдмонтоном» (12 октября).