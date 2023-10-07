Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:36

«Ванкувер» обыграл «Калгари»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

«Ванкувер» выиграл у «Калгари» в предсезонном матче НХЛ — 3:1. Встреча прошла на льду «Роджерс Арена» в Ванкувере.

В составе победителей голами отметились Тедди Блюгер, Фил Ди Джузеппе и Тайлер Майерс. Гол престижа на счету Назема Кадри.

Российские хоккеисты Андрей Кузьменко («Кэнакс») и Никита Задоров («Флэймз») не отметились результативными действиями.

Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября. В своем первом матче «Калгари» сыграет с «Виннипегом» (12 октября), а «Ванкувер» встретится с «Эдмонтоном» (12 октября).

Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Калгари Флэймз
0
Читайте также
Оскар Конюхов: «Федор позвонил: «Сынок, из этой передряги я уже не выберусь»
Самсонова победила латвийку Остапенко и вышла в полуфинал турнира в Пекине
Во Франции сняли украинский флаг после заявлений Зеленского об Азербайджане
Источник сообщил о минировании ВСУ Кременчугской ГЭС
Россияне назвали предпочтительные города для проживания на пенсии
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Овечкин: Кубок Стэнли vs Олимпиада, отдаст ли сына в хоккей, «Динамо»
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Эдмонтон Ойлерз»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024