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НХЛ

Сегодня, 08:14

Шайба Свечникова помогла «Каролине» обыграл «Ванкувер»

Анна Горшкова
Корреспондент
Андрей Свечников (№37).
Фото USA Today Sports
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«Каролина» обыграла «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2.

В составе «Харрикейнз» шайбу забрасывали российский форвард Андрей Свечников, Себастьян Ахо и Йеспер Фаст. За «Кэнакс» дублем отметился Джей Ти Миллер.

Свечников в этом матче забросил седьмую шайбу в сезоне НХЛ. На данный момент 22-летний игрок набрал 9 (7+2) очков в 6 матчах.

Российские игроки «Ванкувера» Илья Михеев, Василий Подколзин и Андрей Кузьменко не отметились результативными действиями.

«Каролина» прервала серию из двух поражений и поднялась на четвертое место в Восточной конференции (9 очков).

«Ванкувер» занимает последнее, 16-е место на Западе (2 очка). Команда проиграла седьмой матч подряд.

Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Каролина» — 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)

Голы: Свечников — 7 (бол., Нечас, Бернс), 6:06 — 0:1. Миллер — 3 (бол., Хорват, Петтерссон), 12:30 — 1:1. Ахо — 4 (Джарвис, Терявяйнен), 40:50 — 1:2. Фаст — 1 (Стаал, Шей), 41:27 — 1:3. Миллер — 4 (Майерс, Экман-Ларссон), 50:40 — 2:3.

Вратари: Демко (57:46) — Андерсен.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 16 (7+6+3) — 39 (15+9+15).

Наши: Кузьменко (11.54/2/-1), Михеев (18.32/0/+1), Подколзин (18.42/0/-1) — Свечников (18.49/5/-1).

25 октября. Ванкувер. Rogers Arena.

Андрей Свечников
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Каролина Харрикейнз
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