«Каролина» обыграла «Ванкувер» в овертайме, Свечников сделал голевую передачу

«Каролина» на выезде обыграла «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

В основное время у гостей отличились Уильям Каррьер, Мартин Нечас и Джек Рославик. Российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников сделал результативную передачу. У хозяев забили Брок Босер, Куинн Хьюз и Пиюс Сутер.

Автором победного гола в овертайме стал форвард «Каролины» Себастьян Ахо.

«Харрикейнз» занимают четвертое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 12 очками в 8 матчах. «Ванкувер» идет шестым на «Западе» с 11 очками в 8 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Каролина» — 3:4 ОТ (1:2, 0:1, 2:0, 0:1)

Голы: Каррье — 1 (Блэйк, Друри), 5:40 — 0:1. Босер — 5 (Миллер, Хьюз), 7:17 — 1:1. Нечас — 4 (Котканиеми, Робинсон), 15:33 — 1:2. Рословик — 4 (Бернс, Свечников), 21:53 — 1:3. Хьюз — 2 (Босер, Миллер), 47:56 — 2:3. Сутер — 2 (Спронг, Хегландер), 56:55 — 3:3. Ахо — 3 (Гостисбеер, Нечас), 60:47 — 3:4.

Вратари: Ланкинен — Кочетков.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 28 (5+12+11+0) — 32 (13+10+8+1).

Наши: — - Орлов (17.11/1/0), Свечников (17.39/2/0).

29 октября. Ванкувер. Rogers Arena. 18682 зрителя.