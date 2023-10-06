«Ванкувер»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024

Сегодня, 18:00
Полное название: «Ванкувер Кэнакс»
Город: Ванкувер, Британская Колумбия (Канада)
Год основания: 1970
Главный тренер: Рик Токкет
Капитан: Куинн Хьюз
Домашняя арена (вместимость): Роджерс Арена (на 18 630)
Конференция: Западная
Дивизион: Тихоокеанский
«Ванкувер» трижды в своей истории одерживал победу в Западной конференции (1982, 1994, 2011) и дважды брал Президентский кубок лучшей команде регуярного чемпионата в сезонах 2010 / 2011, 2011 / 2012.
«Кэнакс» в сезоне 2022 / 2023 заняли 11-е место в турнирной таблице Западной конференции с 83 очками и стали шестыми в Тихоокеанском дивизионе. «Ванкувер» не вышел в плей-офф НХЛ.
«Ванкувер» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в четверг, 12 октября: клуб откроет регулярный чемпионат НХЛ на своем льду матчем против «Эдмонтона». Начало — в 05.00 по московскому времени. В заключительной игре регулярки «Кэнакс» встретятся на выезде в Canada Life Centre с «Виннипегом» в пятницу, 19 апреля (начало — 03.00 мск).
12 октября. 05.00 (мск). «Ванкувер» — «Эдмонтон»
15 октября. 05.00. «Эдмонтон» — «Ванкувер»
18 октября. 02.00. «Филадельфия» — «Ванкувер»
20 октября. 02.00. «Тампа-Бэй» — «Ванкувер»
22 октября. 02.00. «Флорида» — «Ванкувер»
25 октября. 04.15. «Нэшвилл» — «Ванкувер»
28 октября. 05.00. «Ванкувер» — «Сент-Луис»
29 октября. 05.00. «Ванкувер» — «Рейнджерс»
Календарь матчей «Ванкувера» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».
Рик Токкет (59 лет) начал тренерскую карьеру в 2002 году. Канадский специалист ранее работал в «Колорадо», «Финиксе», «Тампе-Бэй», «Питтсбурге» и «Аризоне».
«Ванкувер»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ».