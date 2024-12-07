«Ванкувер» нанес «Коламбусу» третье поражение кряду, Проворов и Марченко отдали по голевой передаче

«Ванкувер» дома обыграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Дубль у хозяев оформил Пиюс Сутер. По одной шайбе забросили Брок Босер, Кифер Шервуд и Джейк Дебраск.

Нападающий гостей Кирилл Марченко и его одноклубник защитник Иван Проворов отдали по голевой передаче. Голами у «Коламбуса» отметились Матье Оливье и Деймон Северсон.

«Ванкувер» (32 очка) после 25 матчей занимает пятое место в Западной конференции НХЛ. «Коламбус» (25) потерпел третье поражение кряду и идет 11-м на «Востоке» после 26 игр.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Коламбус» — 5:2 (0:2, 2:0, 3:0)

Голы: Оливье — 8 (Силлинджер, Эштон-Риз), 7:10 — 0:1. Северсон — 6 (Проворов, Марченко), 12:18 — 0:2. Босер — 7 (Хьюз, Дешарне), 23:52 — 1:2. Шервуд — 7 (Блюгерс), 39:00 — 2:2. Сутер — 10 (Гарлэнд), 42:17 — 3:2. Дебраск — 12 (бол., Хьюз, Босер), 50:22 — 4:2. Сутер — 11 (п.в., Петтерссон), 58:55 — 5:2.

Вратари: Ланкинен — Мерзликинс (58:20 — 58:55).

Штраф: 17 — 15.

Броски: 17 (2+7+8) — 32 (17+9+6).

Наши: — - Воронков (12.54/1/-1), Марченко (16.11/0/-1), Проворов (8.07/0/+1).

7 декабря. Ванкувер. Rogers Arena. 18529 зрителей.