«Колорадо» обыграл «Ванкувер», Ничушкин отметился голом, Кузьменко — передачей

«Колорадо» на выезде обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

В составе «Эвеланш» забивали Эндрю Кольяно, Валерий Ничушкин, Микко Рантанен и Брэд Хант. У «Кэнакс» шайба на счету Элиаса Петтерссона после передачи Андрея Кузьменко.

«Колорадо» набрал 51 очко и занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Ванкувер» — 12-й с 39 очками.

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«Ванкувер» — «Колорадо» — 1:4 (0:1, 1:3, 0:0)

Голы: Кольяно — 6 (Ньюхук), 11:32 — 0:1. Ничушкин — 8 (бол., Комфер, Маккиннон), 20:34 — 0:2. Рантанен — 32 (бол., Маккиннон, Родригес), 30:32 — 0:3. Петтерссон — 21 (Бесер, Кузьменко), 32:32 — 1:3. Хант — 3 (Рантанен), 39:27 — 1:4.

Вратари: Делиа — Георгиев.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 29 (10+8+11) — 30 (14+10+6).

Наши: Кузьменко (18.45/2/-1), Михеев (13.31/1/0) — Ничушкин (20.54/1/+1).

21 января. Ванкувер. Rogers Arena. 18813 зрителей.