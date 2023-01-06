«Ванкувер» переиграл «Колорадо». Кузьменко оформил дубль

«Ванкувер» на своем льду выиграл у «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Эвеланш» потерпели пятое поражение подряд.

В составе победителей забитыми голами отметились Брок Босер, Джей Ти Миллер и российский нападающий Александр Кузьменко, который забросил две шайбы. Для него эти голы стали 16-м и 17-м в нынешнем сезоне. Его одноклубник и соотечественник Илья Михеев сделал голевую передачу.

За «Эвеланш» шайбы забросили Самюэль Жирар и Микко Рантанен. Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев отразил 39 из 42 бросков по воротам.

«Ванкувер» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 37 очков. «Колорадо» располагается на 9-й строчке с 41 очком.

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«Ванкувер» — «Колорадо» — 4:2 (0:1, 3:1, 1:0)

Голы: Рантанен — 26 (бол., Макар, Лехконен), 19:00 — 0:1. Жирар — 3 (Энглунд, Ньюхук), 21:49 — 0:2. Кузьменко — 15 (бол., Михеев, Экман-Ларссон), 33:15 — 1:2. Кузьменко — 16 (Петтерссон, Бир), 35:14 — 2:2. Бесер — 7 (Михеев, Хорват), 35:48 — 3:2. Миллер — 14 (п.в., Петтерссон, Экман-Ларссон), 58:24 — 4:2.

Вратари: Делиа — Георгиев (57:44 — 58:24, 58:45).

Штраф: 10 — 24.

Броски: 43 (13+19+11) — 31 (13+7+11).

Наши: Кузьменко (17.02/4/+1), Михеев (17.15/3/0) — -.

6 января. Ванкувер. Rogers Arena. 18706 зрителей.