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Сегодня, 08:33

«Ванкувер» победил «Коламбус». Михеев забросил одну шайбу, Марченко — две

Гол Михеева помог «Ванкуверу» обыграть «Коламбус»
Мария Гусева
«Ванкувер» — «Коламбус» — 5:2.
Фото USA Today Sports
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«Ванкувер» на своем льду обыграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

В составе «Кэнакс» голом отметился российский нападающий Илья Михеев. Он достиг отметки в 100 набранных очков за карьеру в североамериканской лиге.

Оба гола «Блю Джэкетс» на счету российского форварда Кирилла Марченко. На его счету теперь 13 шайб в сезоне.

«Ванкувер» набрал 43 очка и идет на 12-м месте в Западной конференции. «Коламбус» — последний в Восточной конференции (33 очка).

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«Ванкувер» — «Коламбус» — 5:2 (3:1, 0:0, 2:1)

Голы: Петтерссон — 22 (мен., Хорват), 1:25 — 1:0. Марченко — 12 (бол., Боквист, Лайне), 2:08 — 1:1. Хьюз — 5 (бол., Миллер, Хорват), 13:21 — 2:1. Михеев — 13 (Бесер, Хорват), 19:15 — 3:1. Джошуа — 8 (Хорват, Бесер), 48:20 — 4:1. Петтерссон — 23 (бол., Миллер, Хьюз), 52:52 — 5:1. Марченко — 13 (бол., Дженнер, Годро), 56:52 — 5:2.

Вратари: Делиа — Корписало.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 34 (13+10+11) — 25 (7+6+12).

Наши: Кузьменко (13.06/0/0), Михеев (17.09/1/+1) — Гавриков (22.13/1/0), Марченко (16.21/3/-1).

28 января. Ванкувер. Rogers Arena.

Илья Михеев
Кирилл Марченко
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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