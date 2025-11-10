Видео
10 ноября, 08:43

5 очков Маккиннона принесли «Колорадо» победу над «Ванкувером», Ничушкин отдал две голевые передачи

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Колорадо» на выезде обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

Форвард «Эвеланш» Нэйтан Маккиннон набрал 5 (2+3) очков. Арттури Лехконен оформил дубль. Российский нападающий Валерий Ничушкин сделал две голевые передачи. В овертайме победную шайбу забросил Гэвин Бриндли.

У хозяев отличились Линус Карлссон, Кифер Шервуд, Дрю О'Коннор и Джейк Дебраск.

«Колорадо» (25 очков) одержал третью победу подряд и лидирует в Западной конференции НХЛ. «Ванкувер» (17) идет 12-м на «Западе».

НХЛ. Регулярный чемпионат
10 ноября, 06:00. Rogers Arena (Ванкувер)
Ванкувер
Колорадо
  • Женек10

    Скуг мало того что бесполезен, еще и вредить пытается. Мак наконец то попробует взять честный приз ?

    10.11.2025

  • True Timati

    Настоящий Мак в деле

    10.11.2025

  • Капитон Матроскин

    Игнат считать не умеет

    10.11.2025

  • grhelga

    Пять очков вроде у Маккиннона Кстати он ни разу не выигрывал Артрос и Ришар

    10.11.2025

