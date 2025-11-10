5 очков Маккиннона принесли «Колорадо» победу над «Ванкувером», Ничушкин отдал две голевые передачи

10 ноября, 08:43
«Колорадо» на выезде обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.
Форвард «Эвеланш» Нэйтан Маккиннон набрал 5 (2+3) очков. Арттури Лехконен оформил дубль. Российский нападающий Валерий Ничушкин сделал две голевые передачи. В овертайме победную шайбу забросил Гэвин Бриндли.
У хозяев отличились Линус Карлссон, Кифер Шервуд, Дрю О'Коннор и Джейк Дебраск.
«Колорадо» (25 очков) одержал третью победу подряд и лидирует в Западной конференции НХЛ. «Ванкувер» (17) идет 12-м на «Западе».
Женек10
Скуг мало того что бесполезен, еще и вредить пытается. Мак наконец то попробует взять честный приз ?
10.11.2025
True Timati
Настоящий Мак в деле
10.11.2025
Капитон Матроскин
Игнат считать не умеет
10.11.2025
grhelga
Пять очков вроде у Маккиннона Кстати он ни разу не выигрывал Артрос и Ришар
10.11.2025