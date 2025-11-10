5 очков Маккиннона принесли «Колорадо» победу над «Ванкувером», Ничушкин отдал две голевые передачи

«Колорадо» на выезде обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ. Форвард «Эвеланш» Нэйтан Маккиннон набрал 5 (2+3) очков. Арттури Лехконен оформил дубль. Российский нападающий Валерий Ничушкин сделал две голевые передачи. В овертайме победную шайбу забросил Гэвин Бриндли. У хозяев отличились Линус Карлссон, Кифер Шервуд, Дрю О'Коннор и Джейк Дебраск. «Колорадо» (25 очков) одержал третью победу подряд и лидирует в Западной конференции НХЛ. «Ванкувер» (17) идет 12-м на «Западе». НХЛ. Регулярный чемпионат

10 ноября, 06:00. Rogers Arena (Ванкувер) Ванкувер Колорадо

Женек10 Скуг мало того что бесполезен, еще и вредить пытается. Мак наконец то попробует взять честный приз ? 10.11.2025

True Timati Настоящий Мак в деле 10.11.2025

Капитон Матроскин Игнат считать не умеет 10.11.2025