«Ванкувер» победил «Колорадо», Ничушкин забросил шайбу

«Ванкувер» обыграл «Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

В составе «Кэнакс» хет-трик оформил Кифер Шервуд.

Автором единственного гола «Эвеланш» стал Валерий Ничушкин.

На счету 29-летнего россиянина 12 (8+4) очков в 16 встречах.

«Ванкувер» набрал 37 очков в 30 матчах и занимает 7-е место в Западной конференции, «Колорадо» идет 8-м с 36 очками за 33 игры.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Колорадо» — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Шервуд — 9 (Хейнен, Сутер), 16:14 — 1:0. Шервуд — 10 (мен.), 36:04 — 2:0. Шервуд — 11 (п.в., Хьюз), 57:25 — 3:0. Ничушкин — 8 (Рантанен, Макар), 59:14 — 3:1.

Вратари: Демко — Блэквуд (57:13 — 57:25, 57:32).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 25 (10+10+5) — 31 (6+13+12).

Наши: — - Ничушкин (22.46/2/-2).

17 декабря. Ванкувер. Rogers Arena.