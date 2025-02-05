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Сегодня, 08:44

«Ванкувер» переиграл «Колорадо»

Даниил Аршавский
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«Ванкувер» выиграл у «Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

У «Кэнакс» отличились Джейк Дебраск, Брок Безер и Дрю О‘Коннор, поразивший пустые ворота соперников.

«Ванкувер» набрал 57 очков в 52 играх и занимает 9-е место в Западной конференции, «Колорадо» идет 6-м с 64 баллами в 55 встречах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Колорадо» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Дебраск — 19 (Гронек), 24:26 — 1:0. Босер — 17 (бол., Дебраск, Гронек), 48:20 — 2:0. О`Коннор — 7 (п.в., Хытил), 59:51 — 3:0.

Вратари: Демко — Блэквуд (57:31 — 59:51).

Штраф: 13 — 31.

Броски: 31 (8+15+8) — 25 (10+11+4).

Наши: — - -.

5 февраля. Ванкувер. Rogers Arena.

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