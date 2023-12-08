«Миннесота» прервала четырехматчевую победную серию, уступив «Ванкуверу»

«Ванкувер» дома обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0.

За «Кэнакс» забили Нильс Хегландер и Теодорс Блюгерс. Российский защитник команды Никита Задоров провел на льду 17 минут 24 секунды и не набрал очков. Также без результативных действий остались форварды Андрей Кузьменко и Илья Михеев.

Нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов завершил игру с показателем полезности «-1», сыграв 20 минут 29 секунд.

«Миннесота» прервала четырехматчевую победную серию и занимает 11-е место на «Западе» (22 очка в 24 играх). «Ванкувер» находится на третьей строчке, набрав 35 баллов в 27 матчах.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Миннесота» — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Хегландер — 9 (Босер, Майерс), 18:05 — 1:0. Блюгерс — 2 (Гарлэнд, Джошуа), 42:05 — 2:0.

Вратари: Десмит — Густавссон.

Штраф: 12 — 14.

Броски: 17 (4+10+3) — 26 (12+4+10).

Наши: Задоров (17.24/1/+1), Кузьменко (12.15/0/0), Михеев (16.53/1/0) — Капризов (20.41/2/-1).

8 декабря. Ванкувер. Rogers Arena. 18667 зрителей.