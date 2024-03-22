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НХЛ

22 марта, 07:37

Дубль Задорова помог «Ванкуверу» переиграть «Монреаль»

Евгений Козинов
Корреспондент
22 марта. Ванкувер — Монреаль — 4:1.
Фото USA Today Sports
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«Ванкувер» обыграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Канадиенс» потерпели четвертое поражение подряд.

Российский защитник «Кэнакс» Никита Задоров оформил дубль, а нападающий Илья Михеев отметился двумя голевыми передачами. Также одно очко набрал Василий Подколзин.

«Ванкувер» с 96 очками лидирует в Западной конференции. «Монреаль» идет на 14-й строчке в Восточной конференции — 62 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Монреаль» — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Голы: Задоров — 5 (Михеев, Линдхольм), 15:38 — 1:0. Задоров — 6 (Михеев, Лафферти), 19:33 — 2:0. Гарлэнд — 15 (Блюгерс), 38:14 — 3:0. Слафковски — 15 (Кофилд), 39:07 — 3:1. Оман — 3 (Майерс, Подколзин), 51:44 — 4:1.

Вратари: Десмит — Монтембо.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 25 (12+6+7) — 17 (5+9+3).

Наши: Задоров (17.37/5/+2), Михеев (15.44/2/+2), Подколзин (10.16/2/+2) — -.

22 марта. Ванкувер. Rogers Arena. 18 804 зрителя.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Илья Михеев
Никита Задоров
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Монреаль Канадиенс
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