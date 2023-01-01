«Ванкувер» может обменять Кузьменко, если нападающий не подпишет новый контракт до дедлайна

«Ванкувер» хочет продлить контракт с нападающим Андреем Кузьменко, пишет журналист Иэн Макинтайр.

Однако, если соглашение не будет подписано до 3 марта, когда наступает дедлайн на обмены, «Кэнакс» могут обменять форварда, чтобы не потерять его без компенсации летом.

26-летний россиянин в межсезонье подписал контракт на год с «Косатками». Предстоящим летом он может получить статус неограниченно свободного агента.

В нынешнем регулярном чемпионате Кузьменко провел 34 матча, в которых набрал 32 (156+17) очка.