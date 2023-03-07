«Ванкувер» по буллитам обыграл «Нэшвилл», у Подколзина и Кузьменко по одному очку

«Ванкувер» по буллитам победил «Нэшвилл» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б. В основное время в составе хозяев отличились Элиас Петтерссон, Василий Подколзин и Дакота Джошуа. Также результативную передачу отдал россиянин Андрей Кузьменко. За «Нэшвилл» забросили Колтон Сиссонс и дубль оформил Люк Евангелиста. В серии буллитов точнее оказались игроки «Кэнакс», победный бросок оформил Элиас Петтерссон. «Ванкувер» располагается на 12-й строчке турнирной таблицы «Запада», набрав 57 очков за 63 игры. «Нэшвилл» находится на 9-м месте с 69 очками за 61 игру. НХЛ Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Нэшвилл» — 4:3 Б (2:1, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0) Голы: Петтерссон — 30 (Кузьменко, Бовилье), 4:28 — 1:0. Сиссонс — 11 (Смит, Лозон), 4:55 — 1:1. Подколзин — 3 (Берроуз, Воланин), 10:56 — 2:1. Джошуа — 9 (Оман, Хьюз), 45:43 — 3:1. Евангелиста — 1 (К. Шервуд, Лозон), 48:31 — 3:2. Евангелиста — 2 (Бэрри), 56:55 — 3:3. Победный буллит: Петтерссон. Вратари: Силов — Сарос. Штраф: 7 — 11. Броски: 29 (8+9+8+4) — 32 (10+12+10+0). Наши: Кравцов (11.38/2/0), Кузьменко (17.45/3/-1), Подколзин (11.44/2/0) — Тренин (16.11/1/-1). 7 марта. Ванкувер. Rogers Arena.