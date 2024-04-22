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Сегодня, 07:44

«Ванкувер» победил «Нэшвилл» в первом матче серии плей-офф, Задоров сделал голевой пас

Руслан Минаев
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«Ванкувер» дома победил «Нэшвилл» в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 4:2.

У хозяев 3 (2+1) очка набрал Дакота Джошуа, голевой пас отдал россиянин Никита Задоров. У гостей голы забили Джейсон Закер и Райан О`Райлли.

«Кэнакс» повели в серии — 1-0. Второй матч состоится 24 апреля в Ванкувере.

НХЛ

Плей-офф. Первый раунд

«Ванкувер» — «Нэшвилл» — 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)

Голы: Зукер — 1 (Йоси, Янковски), 16:15 — 0:1. Линдхольм — 1 (Джошуа, Задоров), 20:47 — 1:1. О`Райлли — 1 (бол., Нюквист, Форсберг), 30:46 — 1:2. Сутер — 1 (Хьюз, Босер), 48:59 — 2:2. Джошуа — 1 (Гарлэнд, Хьюз), 49:11 — 3:2. Джошуа — 2 (п.в., Блюгерс, Миллер), 58:32 — 4:2.

Вратари: Демко — Сарос (57:59 — 58:32, 59:29 — 59:43).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 21 (4+10+7) — 22 (6+6+10).

Наши: Задоров (19.21/3/0), Михеев (11.30/1/0) — -.

22 апреля. Ванкувер. Rogers Arena. 18967 зрителей.

Счет в серии: 1-0

Источник: НХЛ
Хоккей
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НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Нэшвилл Предаторз
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