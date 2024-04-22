«Ванкувер» победил «Нэшвилл» в первом матче серии плей-офф, Задоров сделал голевой пас

Сегодня, 07:44
«Ванкувер» дома победил «Нэшвилл» в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 4:2.
У хозяев 3 (2+1) очка набрал Дакота Джошуа, голевой пас отдал россиянин Никита Задоров. У гостей голы забили Джейсон Закер и Райан О`Райлли.
«Кэнакс» повели в серии — 1-0. Второй матч состоится 24 апреля в Ванкувере.
НХЛ
Плей-офф. Первый раунд
«Ванкувер» — «Нэшвилл» — 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)
Голы: Зукер — 1 (Йоси, Янковски), 16:15 — 0:1. Линдхольм — 1 (Джошуа, Задоров), 20:47 — 1:1. О`Райлли — 1 (бол., Нюквист, Форсберг), 30:46 — 1:2. Сутер — 1 (Хьюз, Босер), 48:59 — 2:2. Джошуа — 1 (Гарлэнд, Хьюз), 49:11 — 3:2. Джошуа — 2 (п.в., Блюгерс, Миллер), 58:32 — 4:2.
Вратари: Демко — Сарос (57:59 — 58:32, 59:29 — 59:43).
Штраф: 8 — 4.
Броски: 21 (4+10+7) — 22 (6+6+10).
Наши: Задоров (19.21/3/0), Михеев (11.30/1/0) — -.
22 апреля. Ванкувер. Rogers Arena. 18967 зрителей.
Счет в серии: 1-0