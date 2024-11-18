Дубль Стэмкоса принес «Нэшвиллу» победу над «Ванкувером»

«Нэшвилл» одержал победу над «Ванкувером» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

За «Предаторз» шайбы забросили оформивший дубль Стивен Стэмкос, Закари Л'Эре, Роман Йози и Густав Ньюквист.

Авторами голов «Кэнакс» стали Аату Рятю, Элиас Петтерссон и Кифер Шервуд.

«Нэшвилл» набрал 15 очков и расположился на 13-й строчке турнирной таблицы Западной конференции, а «Ванкувер» с 21 очком занимает 6-е место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Нэшвилл» — 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)

Голы: Л`Еро — 1 (Смит, Маккэррон), 5:28 — 0:1. Рятю — 1 (Браннстрем, Хейнен), 11:34 — 1:1. Петтерссон — 6 (бол., Хьюз, Гарлэнд), 29:51 — 2:1. Стэмкос — 5 (бол., Йоси, О`Райлли), 32:17 — 2:2. Йоси — 2 (Шей, Форсберг), 34:21 — 2:3. Стэмкос — 6 (бол., Маршессо, Форсберг), 39:38 — 2:4. Шервуд — 4 (Хейнен, Майерс), 54:00 — 3:4. Нюквист — 5 (п.в.), 59:39 — 3:5.

Вратари: Ланкинен (58:30 — 59:39) — Сарос.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 27 (9+12+6) — 21 (5+14+2).

Наши: — - -.

18 ноября. Ванкувер. Rogers Arena. 18587 зрителей.