«Нэшвилл» сравнял счет в серии с «Ванкувером»

Сегодня, 07:51
«Нэшвилл» обыграл «Ванкувер» во втором раунде первого раунда плей-офф НХЛ — 4:1. Счет в серии стал равный — 1-1.
Единственный гол «Кэнакс» на счету российского защитника Никиты Задорова.
Третий матч в серии пройдет на льду «Нэшвилла» 27 апреля.
НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Второй матч
«Ванкувер» — «Нэшвилл» — 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
Голы: Бовилье — 1 (Форсберг), 1:14 — 0:1. Форсберг — 1 (Нюквист), 26:29 — 0:2. Сиссонс — 1 (Бовилье, Зукер), 28:04 — 0:3. Задоров — 1 (Коул, Ди Джузеппе), 35:33 — 1:3. Шервуд — 1 (п.в.), 58:07 — 1:4.
Вратари: Десмит — Сарос.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 18 (4+8+6) — 16 (4+8+4).
Наши: Задоров (17.47/2/0), Михеев (10.57/0/-1) — -.
24 апреля. Ванкувер. Rogers Arena. 18960 зрителей.
Счет в серии: 1-1.