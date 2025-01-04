«Нэшвилл» одержал победу над «Ванкувером»

«Нэшвилл» переиграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

У «Предаторз» голы забили Стивен Стэмкос, Густав Нюквист и Колтон Сиссонс.

«Нэшвилл» набрал 31 очко в 39 матчах и занимает 14-е место в Западной конференции. «Ванкувер» идет на 8-й строчке «Запада» — 44 очка в 38 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Нэшвилл» — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Голы: Стэмкос — 12 (Маршессо, Форсберг), 36:53 — 0:1. Нюквист — 6 (п.в., Бланкенбург, Сиссонс), 58:16 — 0:2. Сиссонс — 4 (п.в., Йоси, Нюквист), 59:29 — 0:3.

Вратари: Ланкинен (57:09 — 58:16, 58:41 — 59:29) — Сарос.

Штраф: 9 — 11.

Броски: 27 (9+10+8) — 19 (9+3+7).

Наши: — - Свечков (11.55/3/0).

4 января. Ванкувер. Rogers Arena. 18894 зрителя.