«Нью-Джерси» разгромил «Ванкувер»

Сегодня, 08:05
«Нью-Джерси» на выезде разгромил «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:0.
У гостей 3 (1+2) очка набрал Нико Хишер, 2 (1+1) очка на счету Доусона Мерсера.
«Дэвилз» набрали 16 очков и лидируют в таблице Восточной конференции. «Кэнакс» с 11 очками — на 7-й строчке «Запада».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Нью-Джерси» — 0:6 (0:1, 0:3, 0:2)
Голы: Хишир — 10 (Мерсер), 0:53 — 0:1. Мерсер — 3 (мен., Хишир), 21:35 — 0:2. Майер — 5 (Хишир), 23:07 — 0:3. Палат — 1 (Хэмилтон, Д. Хьюз), 34:04 — 0:4. Д. Хьюз — 4 (бол., Ноесен, Братт), 49:22 — 0:5. Татар — 2 (Бастиан, Даулинг), 54:06 — 0:6.
Вратари: Шилов — Маркстрем.
Штраф: 11 — 15.
Броски: 20 (7+7+6) — 22 (5+9+8).
Наши: — - -.
31 октября. Ванкувер. Rogers Arena.