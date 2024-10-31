«Нью-Джерси» разгромил «Ванкувер»

«Нью-Джерси» на выезде разгромил «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:0.

У гостей 3 (1+2) очка набрал Нико Хишер, 2 (1+1) очка на счету Доусона Мерсера.

«Дэвилз» набрали 16 очков и лидируют в таблице Восточной конференции. «Кэнакс» с 11 очками — на 7-й строчке «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Нью-Джерси» — 0:6 (0:1, 0:3, 0:2)

Голы: Хишир — 10 (Мерсер), 0:53 — 0:1. Мерсер — 3 (мен., Хишир), 21:35 — 0:2. Майер — 5 (Хишир), 23:07 — 0:3. Палат — 1 (Хэмилтон, Д. Хьюз), 34:04 — 0:4. Д. Хьюз — 4 (бол., Ноесен, Братт), 49:22 — 0:5. Татар — 2 (Бастиан, Даулинг), 54:06 — 0:6.

Вратари: Шилов — Маркстрем.

Штраф: 11 — 15.

Броски: 20 (7+7+6) — 22 (5+9+8).

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31 октября. Ванкувер. Rogers Arena.