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Сегодня, 08:44

«Ванкувер» отыграл три шайбы у «Нью-Джерси», но уступил из-за пропущенного гола на последней минуте

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Фото USA Today Sports
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«Ванкувер» проиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:6.

«Кэнакс» уступали со счетом 2:5 после двух периодов, сравняли счет за 4 минуты до конца третьего периода, но пропустили решающий гол за 35 секунд до конца основного времени.

Автором победной шайбы стал нападающий «Нью-Джерси» Йеспер Братт.

«Дэвилз» занимают 11-е место в таблице Восточной конференции НХЛ с 25 очками в 23 матчах.

«Ванкувер» идет на четвертой строчке Запада с 33 очками в 26 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Нью-Джерси» — 5:6 (2:4, 0:1, 3:1)

Голы: Братт — 9 (Зигенталер), 3:40 — 0:1. Миллер — 14 (бол., Босер, Петтерссон), 8:24 — 1:1. Хаула — 7 (Д. Хьюз), 9:51 — 1:2. Д. Хьюз — 10 (Бол), 17:06 — 1:3. Маклеод — 5 (Бастиан, Лазар), 18:42 — 1:4. Джошуа — 4 (Гарлэнд, Блюгерс), 19:40 — 2:4. Л. Хьюз — 4 (бол., Д. Хьюз), 39:26 — 2:5. Босер — 18 (Миллер), 47:02 — 3:5. Лафферти — 7 (Хьюз, Петтерссон), 53:58 — 4:5. Хегландер — 8 (Хьюз, Босер), 56:34 — 5:5. Братт — 10 (Хишир, Бол), 59:26 — 5:6.

Вратари: Демко (59:26) — Ванечек.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 33 (13+7+13) — 32 (9+10+13).

Наши: Задоров (17.08/1/0), Кузьменко (14.14/2/-3), Михеев (13.55/1/0) — -.

6 декабря. Ванкувер. Rogers Arena.

Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Нью-Джерси Дэвилз
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