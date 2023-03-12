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НХЛ

Сегодня, 08:49

«Ванкувер» победил «Оттаву», Кузьменко оформил дубль

Руслан Минаев
«Ванкувер» — «Оттава».
Фото USA Today Sports
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«Ванкувер» дома обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

В составе «Кэнакс» отметились Андрей Кузьменко (дубль), ДжейТи Миллер, Нилс Аман и Шелдон Дрис. У «Сенаторз» забивали Клод Жиру и Ник Холден.

«Ванкувер» с 61 очков занимает 12-е место на «Западе». «Оттава» — на 11-й строчке с 70 очками.

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«Ванкувер» — «Оттава» — 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)

Голы: Кузьменко — 31 (Миллер, Майерс), 15:05 — 1:0. Миллер — 24 (мен., Оман), 24:26 — 2:0. Оман — 4 (Джошуа, Гарлэнд), 30:27 — 3:0. Дрис — 10 (Джошуа, Бризбуа), 46:50 — 4:0. Жиру — 28 (Шабо, Штюцле), 53:39 — 4:1. Холден — 2 (Штюцле, Хэмоник), 55:44 — 4:2. Кузьменко — 32 (бол., п.в., Бесер, Петтерссон), 59:45 — 5:2.

Вратари: Демко — Сегорд (57:58 — 58:12, 59:29 — 59:45).

Штраф: 13 — 21.

Броски: 30 (10+8+12) — 20 (5+7+8).

Наши: Кравцов (8.18/1/-1), Кузьменко (17.30/3/0), Подколзин (7.50/1/0) — Зуб (16.09/0/+1).

12 марта. Ванкувер. Rogers Arena.

НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Оттава Сенаторз
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