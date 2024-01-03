Дубль Тарасенко не помог «Оттаве» победить «Ванкувер»

«Ванкувер» на своем льду обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

В этой встрече дубль оформил российский форвард «Оттавы» Владимир Тарасенко — он забил голы на 41-й и 58-й минутах.

Российские игроки «Ванкувера» Илья Михеев и Никита Задоров сделали по одной результативной передаче.

«Кэнакс» с 51 очком за 37 матчей возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. У «Сенаторз» 28 очков после 33 игр и последняя позиция на «Востоке».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Оттава» — 6:3 (5:0, 0:1, 1:2)

Голы: Коул — 1 (Джулсен, Михеев), 2:14 — 1:0. Сутер — 7 (Лафферти, Майерс), 12:39 — 2:0. Петтерссон — 14 (Сутер), 16:34 — 3:0. Миллер — 16 (Задоров, Босер), 16:58 — 4:0. Петтерссон — 15 (бол., Миллер, Хьюз), 17:53 — 5:0. Жиру — 10 (Ткачак, Сандерсон), 21:31 — 5:1. Тарасенко — 7 (Жиру, Штюцле), 40:37 — 5:2. Тарасенко — 8 (Батерсон, Шабо), 57:29 — 5:3. Сутер — 8, 57:42 — 6:3.

Вратари: Демко — Форсберг (Корписало, 16:58, 57:10 — 57:29).

Штраф: 2 — 12.

Броски: 26 (15+6+5) — 38 (9+12+17).

Наши: Задоров (19.14/0/+3), Кузьменко (11.48/0/+1), Михеев (16.28/3/0) — Зуб (20.29/3/-1), Тарасенко (16.20/3/+1).

3 января. Ванкувер. Rogers Arena. 18810 зрителей.