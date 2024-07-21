«Ванкувер» подписал контракт со Спронгом на год и 975 тысяч долларов

«Ванкувер» объявил, что клуб согласовал условия однолетнего контракта с нападающим Даниэлем Спронгом.

Зарплата 27-летнего хоккеиста — 975 тысяч долларов.

В сезоне НХЛ-2023/24 Спронг выступал за «Детройт» и набрал 43 (18+25) очка в матчах регулярном чемпионате.

Всего в НХЛ форвард принял участие в 344 матчах регулярного чемпионата за «Питтсбург», «Анахайм», «Вашингтон», «Сиэтл» и «Детройт», и набрал 159 очков (85+74). Спронг был выбран «Пингвинз» во втором раунде на драфте НХЛ 2015 года.