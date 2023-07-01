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Сегодня, 20:39

«Ванкувер» подписал контракты с Коулом и Блюгерсом

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Ванкувер» заключил контракты с защитником Иэном Коулом и нападающим Теодорсом Блюгерсом.

34-летний защитник подписал соглашение на год и 3 миллиона долларов, 28-летний нападающий — на год и 1,9 миллиона.

В минувшем сезоне Коул выступал за «Тампу» и набрал 17 (3+14) очков в 78 матчах при полезности «+13» и 61 минуте штрафа. В 6 матчах плей-офф он набрал 3 (1+2) очка.

Блюгерс выступал за «Питтсбург и «Вегас», с которым выиграл Кубок Стэнли. В регулярном чемпионате он провел 63 матча и набрал 16 (4+12) очков. В 6 играх за «Голден Найтс» в плей-офф форвард записал на свой счет 2 (1+1) балла.

НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
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