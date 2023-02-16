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Сегодня, 08:33

«Рейнджерс» победили «Ванкувер»: Панарин оформил дубль, Кузьменко набрал два очка

Панарин оформил дубль в победном матче «Рейнджерс» против «Ванкувера»
Евгений Козинов
Корреспондент
15 февраля. «Ванкувер» — «Рейнджерс» — 4:6. Артемий Панарин атакует ворота.
Фото USA Today Sports
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«Ванкувер» на своем льду проиграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:6. «Кэнакс» потерпели третье поражение подряд.

В составе победителей российский нападающий Артемий Панарин набрал 3 (2+1) очка. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 25 из 29 бросков по своим воротам.

Российский форвард «Кэнакс» Андрей Кузьменко отметился голом и голевой передачей.

«Рейнджерс» набрали 72 очка и занимают 6-е место в Восточной конференции. «Ванкувер» располагается на 12-й строчке в Западной конференции — 46 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Рейнджерс» — 4:6 (2:3, 1:2, 1:1)

Голы: Лазар — 3 (Джошуа, Оман), 4:52 — 1:0. Зибанежад — 28 (Фокс), 5:51 — 1:1. Панарин — 17 (Веси), 7:03 — 1:2. Миллер — 19 (бол., Петтерссон, Хьюз), 12:45 — 2:2. Панарин — 18 (Миккола, Шнайдер), 15:36 — 2:3. Крайдер — 22 (Зибанежад, Тарасенко), 20:50 — 2:4. Гарлэнд — 11 (Кузьменко, Дрис), 29:26 — 3:4. Миллер — 6, 33:28 — 3:5. Кузьменко — 23 (Петтерссон, Бовилье), 48:51 — 4:5. Зибанежад — 29 (п.в., Панарин), 58:26 — 4:6.

Вратари: Силов (57:10 — 58:26) — Шестеркин.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 29 (9+9+11) — 28 (10+12+6).

Наши: Кузьменко (18.16/3/-1), Подколзин (13.03/1/-1) — Панарин (17.41/4/+2), Тарасенко (17.25/1/+2).

16 февраля. Ванкувер. Rogers Arena. 18 404 зрителя.

Андрей Кузьменко
Артемий Панарин
Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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