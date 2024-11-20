Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:45

«Ванкувер» — «Рейнджерс»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Ванкувер» и «Рейнджерс» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 20 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Telegram Дзен

«Ванкувер» и «Рейнджерс» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на среду, 20 ноября. Игра пройдет в Ванкувере на «Роджерс-арене» и начнется в 6.00 по московскому времени.

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире матчи североамериканской лиги появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

Следите за ключевыми событиями игры «Ванкувер» — «Рейнджерс» в матч-центре на сайте «СЭ».

В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 «Кэнакс» сыграли 17 матчей и набрали 21 очко, в последнем из них канадская команда уступила «Нэшвиллу» (3:5). У «Рейнджерс» — 16 матчей и 23 очка, в предыдущей игре ньюйоркцы победили «Сиэтл» (2:0).

НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Лавров назвал удар ATACMS по Брянской области сигналом Запада о желании эскалации
ФКСР объявила о прекращении действия санкций против российских киберспортсменов
Система «Панцирь» отразила удар ракетами ATACMS в Брянской области
Гол Файзуллаева принес Узбекистану победу над КНДР в отборе ЧМ-2026
В чем виноват Шольц и почему на Украину хотят отправить миротворцев. Что пишут СМИ
ППрезидент РФС заговорил про Дзюбу и ЧМ-2026, Круговой вышел в маске коня. Что произошло после матча Россия - Сирия
Сегодня
Вчера
Неделя