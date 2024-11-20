«Ванкувер» в гостях одержал победу над «Рейнджерс», Шестеркин сделал 21 сэйв

«Рейнджерс» на выезде победили «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

Авторами голов победителей стали Мика Зибанеджад, Уилл Кайлли, Каапо Какко и Крис Крайдер. Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 21 из 24 бросков соперников по своим воротам.

За «Кэнакс» отличились Куинн Хьюз, Кифер Шервуд и Конор Гарланд.

«Рейнджерс» с 25 очками расположились на 4-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции. «Ванкувер» набрал 21 очко и занимает 8-е место на «Западе».

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Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Рейнджерс» — 3:4 (2:2, 1:1, 0:1)

Голы: Хьюз — 4 (Гронек, Петтерссон), 0:34 — 1:0. Зибанежад — 4 (Миллер, Фокс), 2:31 — 1:1. Куилль — 6 (Какко, Фокс), 14:38 — 1:2. Шервуд — 5 (Петтерссон, Суси), 17:39 — 2:2. Какко — 3 (Куилль, Бродзински), 28:45 — 2:3. Гарлэнд — 5 (Джошуа, Сутер), 33:02 — 3:3. Крайдер — 9 (Смит, Зибанежад), 50:43 — 3:4.

Вратари: Шилов (58:17 — 59:13, 59:21) — Шестеркин.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 24 (9+8+7) — 33 (15+10+8).

Наши: — - Панарин (18.30/3/-1).

20 ноября. Ванкувер. Rogers Arena.