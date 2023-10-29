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НХЛ

Сегодня, 07:42

«Рейнджерс» в овертайме обыграли «Ванкувер», у Панарина два очка

Сергей Разин
корреспондент
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«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграли «Ванкувер» со счетом 4:3.

В составе команды из Нью-Йорка форвард Артемий Панарин набрал 2 (1+1) очка, вратарь Игорь Шестеркин отразил 30 бросков.

После этого матча «Рейнджерс» с 12 очками занимают второе место в Восточной конференции, «Ванкувер» с 11 очками — на третьей строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Рейнджерс» — 3:4 ОТ (0:1, 1:0, 2:2, 0:1)

Голы: Панарин — 4 (бол., Трочек, Зибанежад), 9:18 — 0:1. Миллер — 4 (бол., Гронек, Петтерссон), 35:57 — 1:1. Майерс — 2 (мен.), 49:06 — 2:1. Фокс — 3 (бол., Панарин, Зибанежад), 52:21 — 2:2. Зибанежад — 1 (бол., Фокс), 53:24 — 2:3. Суси — 2 (Гронек, Бовилье), 55:42 — 3:3. Отманн — 1 (Крайдер), 63:48 — 3:4.

Вратари: Десмит — Шестеркин.

Штраф: 12 — 12.

Броски: 33 (7+9+11+6) — 24 (8+5+9+2).

Наши: Кузьменко (19.54/6/-1), Михеев (15.03/0/+1) — Панарин (20.45/3/-1).

29 октября. Ванкувер. Rogers Arena.

НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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