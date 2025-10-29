«Рейнджерс» обыграли «Ванкувер» и прервали 3-матчевую серию поражений

29 октября, 07:31
«Рейнджерс» на выезде переиграли «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0.
Победу гостям принесли шайбы Мики Зибанежада и Сэма Кэррика.
«Рейнджерс» (10 очков) прервали 3-матчевую серию поражений и поднялись на 14-е место в Восточной конференции НХЛ. «Ванкувер» (10) идет 11-м на «Западе».
TORO
Сцуко, КАК можно в одном слове сделать 2 ошибки?! Вырви глаз! "Неужели" всегда слитно писалось! Читать комменты невозможно - у всех жопа с правописанием :rage:
29.10.2025
Андрей Андрей
Да не уже ли.
29.10.2025
baruv
Вымучили гостевую победу у также не блистающего в начале сезона кувера. Быстрого с сухарем. Но что с Лавиолеттом позднего издания, что с Салливаном разницы нет. Пока...
29.10.2025