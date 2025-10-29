«Рейнджерс» обыграли «Ванкувер» и прервали 3-матчевую серию поражений

«Рейнджерс» на выезде переиграли «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0. Победу гостям принесли шайбы Мики Зибанежада и Сэма Кэррика. «Рейнджерс» (10 очков) прервали 3-матчевую серию поражений и поднялись на 14-е место в Восточной конференции НХЛ. «Ванкувер» (10) идет 11-м на «Западе». НХЛ. Регулярный чемпионат

29 октября, 05:00. Rogers Arena (Ванкувер) Ванкувер Рейнджерс

