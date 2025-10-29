Видео
29 октября, 07:31

«Рейнджерс» обыграли «Ванкувер» и прервали 3-матчевую серию поражений

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Рейнджерс» на выезде переиграли «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0.

Победу гостям принесли шайбы Мики Зибанежада и Сэма Кэррика.

«Рейнджерс» (10 очков) прервали 3-матчевую серию поражений и поднялись на 14-е место в Восточной конференции НХЛ. «Ванкувер» (10) идет 11-м на «Западе».

НХЛ. Регулярный чемпионат
29 октября, 05:00. Rogers Arena (Ванкувер)
Ванкувер
Рейнджерс
Источник: Таблица НХЛ
3

  • TORO

    Сцуко, КАК можно в одном слове сделать 2 ошибки?! Вырви глаз! "Неужели" всегда слитно писалось! Читать комменты невозможно - у всех жопа с правописанием :rage:

    29.10.2025

  • Андрей Андрей

    Да не уже ли.

    29.10.2025

  • baruv

    Вымучили гостевую победу у также не блистающего в начале сезона кувера. Быстрого с сухарем. Но что с Лавиолеттом позднего издания, что с Салливаном разницы нет. Пока...

    29.10.2025

    НХЛ
    ХК Ванкувер Кэнакс
    ХК Нью-Йорк Рейнджерс
