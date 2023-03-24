Голы Подколзина и Кузьменко помогли «Ванкуверу» разгромить «Сан-Хосе»

Сегодня, 07:33
«Ванкувер» обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:2. «Шаркс» потерпели восьмое поражение подряд.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились российские нападающие Василий Подколзин и Андрей Кузьменко.
«Ванкувер» набрал 69 очков и занимает 12-е место в Западной конференции. «Сан-Хосе» — последний.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Сан-Хосе» — 7:2 (3:1, 1:0, 3:1)
Голы: Миллер — 29, 6:15 — 1:0. Кузьменко — 35 (Петтерссон, Бовилье), 8:17 — 2:0. Гертл — 20 (Карлссон, Петерсон), 9:34 — 2:1. Джошуа — 10 (Гарлэнд, Оман), 19:59 — 3:1. Гарлэнд — 13 (Майерс, Кузьменко), 32:24 — 4:1. Агоццино — 1 (мен., Грегор), 49:55 — 4:2. Подколзин — 4 (Майерс, Джошуа), 50:10 — 5:2. Ди Джузеппе — 5 (Хьюз, Миллер), 51:28 — 6:2. Дрис — 11 (мен., Ди Джузеппе), 59:46 — 7:2.
Вратари: Демко — Раймер.
Штраф: 4 — 10.
Броски: 21 (8+8+5) — 19 (11+4+4).
Наши: Кравцов (13.03/0/0), Кузьменко (17.16/3/+1), Подколзин (13.19/1/+1) — Барабанов (18.13/1/-2), Кныжов (14.28/0/-4).
24 марта. Ванкувер. Rogers Arena. 18919 зрителей.