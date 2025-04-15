«Ванкувер» в овертайме победил «Сан-Хосе»

«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл в овертайме «Сан-Хосе» со счетом 2:1.

В составе «Кэнакс» отличились Линус Карлссон и Джейк Дебраск, защитник Кирилл Кудрявцев дебютировал в НХЛ. У «Шаркс» шайбу забросил Маклин Селебрини, вратарь Александр Георгиев отразил 35 бросков.

После этого матча «Ванкувер» с 90 очками занимает 10-е место в Западной конференции, «Сан-Хосе» с 52 очками — на последней, 16-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Сан-Хосе» — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Селебрини — 25 (бол., Тоффоли, Каньони), 24:20 — 0:1. Карлссон — 3 (Блюгерс, О`Коннор), 49:03 — 1:1. Дебраск — 28 (Босер, Хьюз), 64:42 — 2:1.

Вратари: Толопило — Георгиев.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 37 (12+7+10+8) — 16 (3+7+5+1).

Наши: Кудрявцев (13.33/1/+1) — Гущин (12.25/2/0), Коваленко (14.05/0/-1).

15 апреля. Ванкувер. Rogers Arena. 18908 зрителей.