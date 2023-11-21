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Сегодня, 08:37

«Ванкувер» обыграл «Сан-Хосе» и вышел на второе место на «Западе» в НХЛ

Алина Савинова
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«Ванкувер» дома одержал победу над «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

За «Кэнакс» голы забили Куинн Хьюз, Сэм Лафферти и Джей Ти Миллер. Единственную шайбу за «Шаркс» забросил Томаш Гертл.

После этой игры «Ванкувер» вышел на второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 27 очков за 19 игр. «Сан-Хосе» располагается на последней строчке с 7 очками в 18 встречах.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Сан-Хосе» — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Голы: Хьюз — 8 (Хегландер, Бовилье), 33:07 — 1:0. Лафферти — 4 (мен., Блюгерс), 39:59 — 2:0. Гертл — 4 (бол., Эддисон, Гранлунд), 40:48 — 2:1. Миллер — 12 (Босер, Хьюз), 47:10 — 3:1.

Вратари: Демко — Блэквуд (57:33 — 58:32).

Штраф: 7 — 6.

Броски: 40 (11+13+16) — 28 (6+10+12).

Наши: Кузьменко (15.23/1/0), Михеев (13.53/1/0) — Охотюк (19.26/0/-1).

21 ноября. Ванкувер. Rogers Arena. 18718 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Сан-Хосе Шаркс
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