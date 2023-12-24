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НХЛ

Сегодня, 08:45

Дубль Кузьменко помог «Ванкуверу» обыграть «Сан-Хосе»

Руслан Минаев
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«Ванкувер» дома победил «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4.

У хозяев дубль оформил российский форвард Андрей Кузьменко. Одной результативной передачей отметился его соотечественник Илья Михеев. По две передачи отдали Элиас Петтерссон, Джей Ти Миллер и Коннор Гарланд. У гостей ассистентский хет-трик на счету Марио Ферраро.

«Ванкувер» набрал 49 очков и лидирует в турнирной таблице Западной конференции.

«Сан-Хосе» потерпел 5-е поражение подряд. «Шаркс» с 21 очком замыкают таблицу «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Сан-Хосе» — 7:4 (2:2, 3:1, 2:1)

Голы: Кузьменко — 7 (Михеев, Петтерссон), 1:34 — 1:0. Кузьменко — 8 (бол., Миллер, Петтерссон), 6:51 — 2:0. Гранлунд — 4 (Дюклер, Ферраро), 13:32 — 2:1. Гертл — 12 (Задина, Ферраро), 16:22 — 2:2. Оман — 2 (Блюгерс), 26:03 — 3:2. Лафферти — 9 (Коул, Гарлэнд), 28:36 — 4:2. Зеттерлунд — 9 (Ферраро, Гранлунд), 31:08 — 4:3. Джошуа — 9 (Гарлэнд, Блюгерс), 39:13 — 5:3. Макдональд — 6 (Задина, Рутта), 53:16 — 5:4. Сутер — 6 (Хьюз, Миллер), 55:43 — 6:4. Хьюз — 10 (п.в.), 59:47 — 7:4.

Вратари: Демко — Блэквуд.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 26 (5+11+10) — 25 (5+9+11).

Наши: Задоров (16.41/0/-2), Кузьменко (15.29/3/-2), Михеев (13.55/1/-1) — Охотюк (10.27/1/-1).

24 декабря. Ванкувер. Rogers Arena. 18875 зрителей

Источник: НХЛ
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Сан-Хосе Шаркс
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