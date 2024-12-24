«Ванкувер» победил «Сан-Хосе», Аскаров сделал 21 сейв

«Ванкувер» дома обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

У хозяев две шайбы забросил Элиас Петтерссон. У гостей голы забили Коди Сиси, Люк Кунин и Уильям Эклунд.

Вратарь «Шаркс» Ярослав Аскаров вышел в стартовом составе и сделал 21 сейв.

«Ванкувер» набрал 41 очко и занимает 7-е место в таблице Западной конференции. «Сан-Хосе» потерпел пятое поражение подряд — 28 очков и 15-я строчка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Сан-Хосе» — 4:3 (1:1, 3:0, 0:2)

Голы: Эклунд — 7 (бол., Гранлунд, Селебрини), 11:36 — 0:1. Босер — 11 (Хьюз, Дешарне), 14:10 — 1:1. Шервуд — 12 (Блюгерс, Хегландер), 36:42 — 2:1. Петтерссон — 9 (Дебраск, Гарлэнд), 37:08 — 3:1. Петтерссон — 10 (бол., Миллер, Хьюз), 37:52 — 4:1. Сиси — 2 (Зеттерлунд), 44:21 — 4:2. Канин — 10 (п.в., Селебрини, Тоффоли), 59:54 — 4:3.

Вратари: Демко — Аскаров.

Штраф: 30 — 24.

Броски: 25 (6+14+5) — 31 (10+6+15).

Наши: — - Коваленко (11.32/1/0), Мухамадуллин (16.18/2/+1).

24 декабря. Ванкувер. Rogers Arena. 18791 зритель.