«Сент-Луис» разгромил «Ванкувер», Тарасенко отдал три передачи

«Сент-Луис» в гостях разгромил «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

В составе «Блюз» хет-трик на счету Джордан Кайру, еще по голу забили Натан Уокер и Роберт Томас. Ассистентским хет-триком отметился Владимир Тарасенко.

У «Кэнакс» единственный гол забил Илья Михеев.

В турнирной таблице «Сент-Луис» с 33 очками занимает 10-е место на Западе. «Ванкувер» — 12-й с 29 очками.

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«Ванкувер» — «Сент-Луис» — 1:5 (0:0, 1:3, 0:2)

Голы: Кайру — 14 (Ледди, Тарасенко), 30:25 — 0:1. Михеев — 10 (Хьюз), 32:24 — 1:1. Уокер — 1 (Ледди, Парэйко), 33:02 — 1:2. Томас — 8 (бол., Барбашев, Кайру), 38:50 — 1:3. Кайру — 15 (бол., Тарасенко, Крюг), 41:07 — 1:4. Кайру — 16 (Томас, Тарасенко), 49:19 — 1:5.

Вратари: Мартин — Биннингтон.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 34 (11+10+13) — 27 (12+8+7).

Наши: Кузьменко (16.31/2/0), Михеев (21.41/2/0) — Барбашев (17.37/1/-1), Бучневич (17.25/1/0), Тарасенко (15.17/2/+2), Торопченко (10.10/2/0).

20 декабря. Ванкувер. Rogers Arena. 18 692 зрителя.